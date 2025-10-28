پخش زنده
در مراسمی از دانشجویان برتر المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه ارومیه که موفق به کسب رتبههای زیر ۲۰ درمرحله کشوری شدهاندتجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با حضور دکتر رضازاد رئیس دانشگاه ارومیه، دکتر آین معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، از ۹ نفر از دانشجویان برتر المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه ارومیه که موفق به کسب رتبههای زیر ۲۰ درمرحله کشوری شدهاند و همچنین اساتید مشاور این دانشجویان تقدیر و تشکر شد.
دکتر رضازاد رئیس دانشگاه ارومیه در این آئین ضمن تبریک به دانشجویان و تشکر از اساتید، معاونت آموزشی و رئیس و همکاران اداره استعدادهای درخشان، گفت: دانشگاه ارومیه با وجود دانشجویان به حرکت در میآید و به جنب و جوش میافتد و ما از فعالیتهای دانشجویان همواره حمایت میکنیم.
دکتر آین معاون آموزشی دانشگاه ارومیه نیز در این نشست بر لزوم تقویت نیروی انسانی و دانشجویان نخبه برای پیشرفت علم و دانشگاه تاکید نمود.
دکتر پیرسا رئیس اداره استعدادهای درخشان دانشگاه ارومیه نیز در این آئین ضمن ارائه گزارشی از روند اعزام و تقویت دانشجویان المپیادی گفت: در سال ۱۴۰۲ فقط یک نفر از دانشجویان به مرحله کشور راه یافت، در سال ۱۴۰۳، ۱۲ نفر راه یافتند که ۵ نفر رتبه زیر بیست کسب نمودند و امسال ۱۳ نفر به مرحله کشوری راه یافتند که ۹ نفر از این دانشجویان موفق به کسب رتبههای زیر بیست شدند.
وی افزود: برای سال آیند نیز با کمک مشاوران دانشجویان المپیادی در حال برنامه ریزی هستیم که بیش از ۳۰ نفر از دانشجویان ما به مرحله کشوری راه بیابند.
در پایان این مراسم از ۹ نفر از دانشجویان که موفق به رتبههای زیر بیست در مرحله کشوری المپیاد علمی دانشجویی شده بودند و همچنین اساتید مشاور این عزیزان تقدیر و تشکر شد.