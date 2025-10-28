پخش زنده
امروز: -
بلوار شهید سلیمانی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی فردا هفتم آبان به علت فعالیت عمرانی مسدود است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعلام کرد: به منظور اجرای عملیات عمرانی، بلوار شهید سلیمانی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از روز چهارشنبه ۷ آبان لغایت جمعه ۹ آبانماه ۱۴۰۴ بهطور موقت مسدود خواهد بود.
بنا بر این گزارش، کلیه کارکنان و مراجعه کنندگان به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی میتوانند از مسیرهای جایگزین تعیین شده تردد نماید و درخواست میشود با نیروهای حراست و کنترل ترافیک همکاری کنند.