به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعلام کرد: به منظور اجرای عملیات عمرانی، بلوار شهید سلیمانی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از روز چهارشنبه ۷ آبان لغایت جمعه ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۴ به‌طور موقت مسدود خواهد بود.

بنا بر این گزارش، کلیه کارکنان و مراجعه کنندگان به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی می‌توانند از مسیر‌های جایگزین تعیین شده تردد نماید و درخواست می‌شود با نیرو‌های حراست و کنترل ترافیک همکاری کنند.