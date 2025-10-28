به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانداری جغتای گفت: با حضور مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان رضوی و مسئولان این شهرستان، زمین چمن مصنوعی دبستان توحید روستای جبله نو به بهره برداری رسید.

حسن ابارشی افزود: این طرح با اعتبار بیش از یک میلیارد تومان و با مشارکت دهیاری جبله نو و اداره آموزش و پرورش شهرستان جغتای اجرا شده است.

حسن ابارشی با قدردانی از همکاری و همراهی مردم و خیران، بر اهمیت عدالت آموزشی و نقش ورزش در پرورش نسل آینده تأکید کرد.

وی با گرامیداشت هفته بسیج دانش‌ آموزی ادامه داد: توسعه فضا‌های آموزشی و ورزشی در روستا‌ها در راستای تحقق عدالت آموزشی از اولویت‌ های دولت است و بدون شک این فضا‌های آموزشی، نمادی از عدالت و رفع نابرابری است و آینده‌ ای روشن‌ تر را برای فرزندان این منطقه رقم خواهد زد.

ابارشی از خیران مدرسه‌ ساز به ویژه آقای جبله به عنوان یکی از بانیان ساخت این فضا‌های آموزشی تجلیل کرد.

جاسم حسین‌ پور مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان هم گفت: ایجاد زمین‌ های ورزشی در مدارس، زمینه‌ ساز رشد جسمی و روحی دانش‌ آموزان و تقویت روحیه نشاط و همدلی در میان آنان است.

علیرضا فیض‌ آبادی، مدیر آموزش و پرورش جغتای نیز، این افتتاح را نقطه عطفی در مسیر بهبود کیفیت زندگی دانش‌ آموزان دانست و از تلاش‌ های مجموعه نوسازی مدارس و دهیاری روستا قدردانی کرد.

در پایان این مراسم، کلنگ ساخت مدرسه ۶ کلاسه این روستا به زمین زده شد.