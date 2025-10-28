استاندار با حضور در چندین فروشگاه و مغازه سطح شهر یزد از نزدیک در جریان وضعیت کالا‌های مختلف و قیمت‌ها قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی در این بازدید از نظارت مستمر بر بازار و عرضه و قیمت کالا‌ها خبر داد و گفت: خوشبختانه اکثر فروشندگان یزدی منصف هستند، اما برخی رعایت نمی‌کنند که با تذکر جدی و برخورد‌های سنگین مواجه خواهند شد.

وی افزود: تنظیم بازار و تامین مایحتاج عمومی مردم از نکات مدنظر ماست که ما و همه فرمانداران و اصناف باید نظارت و دقت داشته و با بازرسی‌های مختلف تعریف شده در دستگاه‌های مختلف بر عرضه و قیمت‌ها نظارت کنیم.

استاندار تأکید کرد: مردم بدانند که بازار رها شده نیست و نمی‌گذاریم رها شود. از مبدا تا مقصد باید مدیریت شود، البته گرانی وجود دارد، اما با گران فروشی برخورد می‌کنیم.

بابایی خاطرنشان ساخت: حداقل هفته‌ای یکبار جلسات تنظیم بازار در استان و شهرستان‌ها برگزار می‌شود و گزارش رصد بازار از طریق دستگاه‌های نظارتی مرتب به ما اعلام می‌شود. اگر تخلفاتی اعلام شود دستگاه‌های نظارت کننده بطور جد برخورد می‌کنند.