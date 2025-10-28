رئیس پژوهشگاه فضایی ایران از موفقیت آزمایش‌های ماهواره ناهید خبر داد و اعلام کرد کشور وارد مرحله عملی توسعه اینترنت ماهواره‌ای بومی متصل به شبکه جهانی شده است.

موفقیت آزمایش‌های ماهواره ناهید و گام‌های ایران به‌سوی اینترنت ماهواره‌ای بومی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به پیشرفت‌های اخیر در حوزه ارتباطات ماهواره‌ای گفت: ما زیرساخت لازم برای دستیابی به اینترنت ماهواره‌ای بومی را در اختیار داریم. ماهواره ناهید، امکان تبادل داده را برای ما فراهم کرده و خوشبختانه تست‌های انجام‌شده بر روی این ماهواره با موفقیت همراه بوده است.

وی افزود: با استفاده از ماهواره ناهید، امکان تبادل داده در باند Ku فراهم شده و خبر خوبی که وزیر ارتباطات نیز اعلام کردند، این است که توانسته‌ایم رله تلفنی را نیز در همین باند برقرار کنیم. این موضوع نشان می‌دهد که اکنون عملاً قابلیت بهره‌برداری از این ظرفیت وجود دارد.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران تأکید کرد: البته باید توجه داشت که یک ماهواره به‌تنهایی پاسخگوی نیاز کشور در حوزه ارتباطات ماهواره‌ای نیست. برای ایجاد یک زیرساخت پایدار و مطمئن، لازم است منظومه‌ای از ماهواره‌ها در مدار قرار گیرد تا امکان پوشش و اتصال مداوم فراهم شود.

وی از ادامه روند توسعه این پروژه خبر داد و گفت: ان‌شاءالله نمونه دوم ماهواره ناهید ۲ تا پایان پاییز پرتاب خواهد شد. همچنین در برنامه داریم تعداد ماهواره‌ها را افزایش دهیم تا به یک منظومه واقعی برسیم. ما این مسیر را متوقف نخواهیم کرد؛ هم در زمینه ساخت و هم تأمین ماهواره‌ها به‌طور مستمر در حال پیشرفت هستیم.

یزدانیان در پایان با اشاره به افق زمانی تحقق اتصال ایران به شبکه جهانی اینترنت ماهواره‌ای گفت: پیش‌بینی دقیق زمان دشوار است، اما با روند فعلی، انتظار می‌رود ظرف سه تا پنج سال آینده بتوانیم به‌طور کامل به شبکه جهانی متصل شویم.

ماهواره تحقیقاتی و مخابراتی ناهید ۲ صبح جمعه ۳ مرداد، به سفارش سازمان فضایی ایران و با همکاری پژوهشگاه فضایی با پرتابگر سایوز روسیه به فضا رفت.