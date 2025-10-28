پخش زنده
در نشستی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، موانع و مشکلات بخش کشاورزی مهاباد بررسی و از فعال شدن شورای هماهنگی کشاورزی این شهرستان خبر داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در نشست شورای هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی مهاباد، موضوعات مرتبط با تولید، آموزش و پشتیبانی کشاورزان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
عمر سلیمانی، یکی از کشاورزان حاضر در جلسه با اشاره به مشکلات موجود در تأمین نهادهها و فروش محصولات گفت:حمایت از تولیدکننده در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت، شرط پایداری کشاورزی در منطقه است.
در این نشست، تقویت مراکز ۶۵ گانه جهاد کشاورزی استان آذربایجانغربی از جمله محورهای اصلی گفتوگو بود.
ستار باقری، رئیس اداره پشتیبانی ترویج جهاد کشاورزی استان اظهار کرد:افزایش توان کارشناسی، تجهیز مراکز خدمات و برنامهریزی برای آموزشهای کاربردی از اولویتهای امسال بخش ترویج است.
همچنین در این جلسه، بایزید حسنپور، مدیر جهاد کشاورزی مهاباد از فعال شدن شورای هماهنگی کشاورزی شهرستان خبر داد و گفت:این شورا با هدف همافزایی میان دستگاههای مرتبط و برنامهریزی منسجمتر در حوزه تولیدات کشاورزی فعالیت خود را آغاز کرده است.
از دیگر مباحث مطرحشده در این نشست، میتوان به تکمیل ساختمان مرکز جهاد کشاورزی عبداللهکرَده، برگزاری دورههای آموزشی برای بهرهبرداران و تشکیل کمیته کاهش ریزش سیب برای سال آینده اشاره کرد.
در پایان اعلام شد که کانون جوانان روستایی و عشایری مهاباد در ۲۱ آبانماه امسال در روستای عبداللهکرَده برگزار خواهد شد.