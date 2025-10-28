به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در دوره توانمندسازی مربیان مهد‌های کودک، ۱۲۰ نفر از مربیان شهرستان‌های ایلام، چوار، چرداول و ایوان در مرکز استان برگزار شد.

ارائه آموزش‌های حوزه تربیت، دست ورزی، قصه گویی، بازی و خلاقیت؛ از دیگر اهداف این همایش بود.

سردار کریمیان، جانشین سپاه امیرالمؤمنین استان در این مراسم بر ضرورت ارائه برنامه‌های مراقبتی برای داشتن نسلی پویا در آینده سخن گفت.

سازمان بسیج به تعداد ۳ هزار و ۷۵۰ کودک در مهد‌های استان، آموزش‌های مراقبتی و تربیتی ارائه داد.