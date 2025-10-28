

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال کمتر از ۱۷ سال ایران در سومین و آخرین بازی خود در مرحله گروهی نخستین دوره مسابقات قهرمانی جهان امروز به مصاف پورتوریکو رفت و موفق به کسب نخستین پیروزی خود شد.

ملی‌پوشان هندبال ایران که با کسب قهرمانی در قاره آسیا جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را به دست آوردند، عصر امروز به مصاف پوتوریکو رفتند و در پایان با نتیجه ۳۸ - ۳۳ به پیروزی رسیدند تا با این پیروزی در رده سوم گروه خود قرار بگیرند.

حریف بعدی تیم ایران در پایان مسابقات امشب مشخص می‌شود.

نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی کمتر از ۱۷ سال جهان به میزبانی معرب برگزار می‌شود.