رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه از برگزاری دوره آموزشی «ایمنی در کوهستان» برای نیروهای یگان حفاظت این پارک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بهزاد شیرپنجه گفت: این دوره با هدف ارتقای سطح آگاهی و توانمندی نیروهای یگان حفاظت در مواجهه با شرایط سخت طبیعی و افزایش آمادگی در مأموریتهای میدانی برگزار شد.
وی افزود: در این دوره که در سالن آمفیتئاتر اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد، اعضای یگان حفاظت پارک ملی دریاچه ارومیه با همکاری باشگاه کوهنوردی «آسمان» مباحثی نظیر اصول ایمنی در کوهستان، کار با تجهیزات انفرادی، امداد اولیه و روشهای مقابله با خطرات احتمالی را فرا گرفتند.
شیرپنجه تصریح کرد: افزایش مهارتهای عملی و آشنایی با استانداردهای ایمنی، از الزامات مهم مأموریتهای میدانی یگان حفاظت در مناطق صعبالعبور پارک ملی دریاچه ارومیه است و برگزاری چنین دورههایی نقش مؤثری در ارتقای آمادگی نیروها دارد.