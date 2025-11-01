به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ شهرستان شاهرود هزار و ۹۰۰ هکتار باغ سیب دارد که هزار و ۷۰۰ هکتار آن بارور است.

حمید آقا بیکی مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با اشاره به تنوع ارقام سیب در باغ‌های شاهرود، افزود: در این شهرستان انواع مختلفی از سیب شامل گلاب، گلدن دلیشز، رد دلیشز، گالا، سوپر گالا، دلبار، فوجی، جاناگلد و گرانی اسمیت کشت می‌شود که هرکدام ویژگی‌های خاص خود را دارند و در زمان‌های متفاوتی برداشت می‌شوند.

۸۰ درصد سیب تولیدی در شاهرود به صورت تازه خوری مصرف و بقیه نیز به واحد‌های فرآوری منتقل شده و به محصولات متنوعی نظیر آب‌میوه، کمپوت و مربا تبدیل می‌شود که ارزش افزوده قابل توجهی برای کشاورزان به همراه دارد.