\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u062a\u06cc\u0645 \u0628\u0633\u06a9\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0634\u0647\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06af\u0631\u06af\u0627\u0646 \u062f\u06cc\u0631\u0648\u0632 \u062f\u0631 \u062e\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u062a\u06cc\u0645 \u0646\u0641\u062a \u0622\u0628\u0627\u062f\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc \u0631\u0633\u06cc\u062f \u0648 \u0634\u0627\u062f\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0647\u0648\u0627\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646\u0634 \u0647\u062f\u06cc\u0647 \u06a9\u0631\u062f .\n\n\u062d\u0636\u0648\u0631 \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627\u06af\u0631\u0627\u0646 \u060c\n\u0647\u0648\u0627 \u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u062f\u0648\u0633\u062a\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u067e\u0627\u06cc\u00a0 \u062b\u0627\u0628\u062a \u062a\u06cc\u0645 \u0628\u0633\u06a9\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0634\u0647\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06af\u0631\u06af\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644\u0646 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062e\u0645\u06cc\u0646\u06cc (\u0631\u0647) \u0644\u062d\u0638\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u067e\u0631 \u0634\u0648\u0631 \u0648 \u0647\u06cc\u062c\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0648 \u0631\u0642\u0645 \u0632\u062f\u0646\u062f .\n\n\n