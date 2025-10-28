پخش زنده
امروز: -
برای مدیریت بهینه مصرف در ورودی و خروجی مخازن آب سردشت فلومتر نصب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ برای مدیریت بهینه مصرف آب، کاهش پرت در شبکه توزیع و پایش مستمر منابع، عملیات نصب فلومتر در ورودی و خروجی مخازن ذخیره آب شهر سردشت انجام شد.
این طرح با هدف کنترل دقیق حجم آب ورودی و مصرفی، شناسایی نقاط هدررفت و ارتقای راندمان بهرهبرداری به اجرا درآمده است. با بهرهبرداری از فلومترهای جدید، امکان ثبت لحظهای دادهها و تحلیل دقیقتر وضعیت توزیع آب در مناطق مختلف شهر فراهم میشود.
اجرای این اقدام در چارچوب سیاستهای شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی برای افزایش دقت در مدیریت منابع آبی و بهبود خدماترسانی به شهروندان صورت گرفته است.