به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ برای مدیریت بهینه مصرف آب، کاهش پرت در شبکه توزیع و پایش مستمر منابع، عملیات نصب فلومتر در ورودی و خروجی مخازن ذخیره آب شهر سردشت انجام شد.

این طرح با هدف کنترل دقیق حجم آب ورودی و مصرفی، شناسایی نقاط هدررفت و ارتقای راندمان بهره‌برداری به اجرا درآمده است. با بهره‌برداری از فلومتر‌های جدید، امکان ثبت لحظه‌ای داده‌ها و تحلیل دقیق‌تر وضعیت توزیع آب در مناطق مختلف شهر فراهم می‌شود.

اجرای این اقدام در چارچوب سیاست‌های شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی برای افزایش دقت در مدیریت منابع آبی و بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان صورت گرفته است.