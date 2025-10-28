به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، تاکنون ۱۲۷ نفر از مددجویان زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهرستان، شامل زنان خودسرپرست زیر ۴۰ سال، بر اساس شاخص‌های اولویت‌دار برای دریافت زمین شناسایی شده‌اند.

حسین کریمی، معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) مهاباد در این نشست گفت:۲۹ نفر از مددجویان در اولویت اول، ۳۲ نفر در اولویت دوم و ۶۶ نفر در اولویت سوم دریافت زمین قرار دارند و بیشترین تلاش ما بر خانه‌دار کردن ۲۹ نفر نخست متمرکز است.

بر اساس مصوبات جلسه، قرار است در مراحل بعدی، قطعه‌زمین‌هایی در داخل شهر و روستا‌های اطراف مهاباد توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تعیین و فرایند واگذاری آنها به مددجویان آغاز شود.

در این نشست همچنین کشور محمدی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مهاباد، فرهاد ذهابی، مسئول سازمان‌های مردم‌نهاد فرمانداری مهاباد و صلاح کردستانی، معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار ویژه مهاباد بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های خدمات‌رسان تأکید کردند.

به گفته مسئولان حاضر، پس از پایان عملیات ساخت، زیرساخت‌های آب، برق، گاز و راه باید به‌صورت کامل فراهم شود تا واحد‌های جدید با امکانات مناسب در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار گیرد.