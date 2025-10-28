به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با حضور سردار محمد حسین رجبی فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی مراسم تجلیل از سربازان مهارت آموز برگزار شد.

سردار رجبی؛ فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی در این مراسم گفت: دوره امداد و نجات یکی از بهترین دستاوردهاى دوره هاى مهارت آموزى است. مقرراست تمام سربازان تحت آموزش این دوره که با کمک و

همراهى جمعیت هلال احمر انجام مى شود، قرار بکَیرند.

مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی در این مراسم از ارائه آموزش‌های مهارتی امداد و کمک‌های اولیه به بیش از ۵۰۰ سرباز سپاه استان خبرداد.

در این مراسم از حمید محبوبی؛ مدیرعامل هلال احمر آذربایجان به سبب تلاش‌های مستمر در امر مهارت آموزی سربازان تقدیر شد.

همچنین در این رویداد از معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی، مربی نمونه هلال احمر استان و سرباز امدادگر دارای رتبه ۲ کشوری مهارت آموزی سربازان هم تجلیل شد.