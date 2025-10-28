به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس تنظیم بازار و بازرسی جهاد کشاورزی اهواز گفت: تمامی بازرسان به طور منظم در بازار بر روند توزیع و عرضه کالا‌های اساسی نظارت و بازرسی می‌کنند.

آزاده نجف افزود: در صورت مشاهده هر گونه تخلف، ضمن تتظیم گزارش و تشکیل پرونده، متخلفان به تعزیرات حکومتی برای رسیدگی و صادر شدن حکم معرفی می‌شوند.

همچنین کلیه شهروندان می‌توانند هر گونه تخلفات صنفی را به اداره جهاد کشاورزی اهواز اطلاع رسانی کنند.