پخش زنده
امروز: -
با هر گونه گرانفروشی و افزایش غیر قانونی قیمت کالاهای اساسی در بازار اهواز برخورد میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس تنظیم بازار و بازرسی جهاد کشاورزی اهواز گفت: تمامی بازرسان به طور منظم در بازار بر روند توزیع و عرضه کالاهای اساسی نظارت و بازرسی میکنند.
آزاده نجف افزود: در صورت مشاهده هر گونه تخلف، ضمن تتظیم گزارش و تشکیل پرونده، متخلفان به تعزیرات حکومتی برای رسیدگی و صادر شدن حکم معرفی میشوند.
همچنین کلیه شهروندان میتوانند هر گونه تخلفات صنفی را به اداره جهاد کشاورزی اهواز اطلاع رسانی کنند.