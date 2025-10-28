به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ زنجان در ۲ روز گذشته میزبان ۹ رایزن بازرگانی منتخب ایران بود و ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی ۶ هزارو ۵۰۰ واحد فعال خود را برای گسترش حضور در بازار‌های اوراسیا و تحقق ۳۵۰ میلیون دلار صادرات جدید معرفی کرد.

استاندار زنجان در نشست با رایزنان بازرگانی ایران بر اهمیت توسعه دیپلماسی اقتصادی و معرفی ظرفیت‌های تولیدی و استان تأکید کرد.