پخش زنده
امروز: -
حضور رایزنان اقتصادی طی ۲ روز گذشته در زنجان نوید بخش روزهای پربار برای این استان هستند و میتوانند نقشی کلیدی در ارتقاء جایگاه استان در بازارهای بینالمللی ایفا کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ زنجان در ۲ روز گذشته میزبان ۹ رایزن بازرگانی منتخب ایران بود و ظرفیتهای تولیدی و صادراتی ۶ هزارو ۵۰۰ واحد فعال خود را برای گسترش حضور در بازارهای اوراسیا و تحقق ۳۵۰ میلیون دلار صادرات جدید معرفی کرد.
استاندار زنجان در نشست با رایزنان بازرگانی ایران بر اهمیت توسعه دیپلماسی اقتصادی و معرفی ظرفیتهای تولیدی و استان تأکید کرد.