بر اساس مطالعه‌ای بین‌المللی منتشرشده در مجله معتبر (Irrigation and Drainage)، ایران در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ موفق به کسب رتبه دوم جهانی در توسعه دانش آبیاری و زهکشی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این ارزیابی، ایران با انتشار ۲۱۵ مقاله علمی پژوهشی، پس از چین و بالاتر از کشور‌های هند و آمریکا در جایگاه دوم جهان قرار گرفت که پژوهشگران دانشگاه تهران با انتشار بیش از ۶۲ مقاله سهم بسزایی در کسب این افتخار داشته‌اند.

این پژوهش که به بررسی ۱۵۱۷ مقاله منتشرشده در مجله Irrigation and Drainage طی ۱۵ سال گذشته پرداخته است، سهم ایران از کل تولید علم این مجله را ۱۴.۲ درصد اعلام کرده است. حضور مؤثر پژوهشگران ایرانی به‌ویژه دانشگاه تهران در نشریه رسمی کمیسیون بین‌المللی آبیاری و زهکشی (ICID) با پیشینه ۷۳ ساله، گواهی روشن بر جایگاه علمی و پژوهشی ایران و دانشگاه تهران در عرصه جهانی است.

بر اساس این ارزیابی بین‌المللی، دانشگاه تهران با انتشار ۶۲ مقاله به عنوان دومین مؤسسه پژوهشی برتر جهان در مجله «آبیاری و زهکشی» شناخته شده است.