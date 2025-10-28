پخش زنده
سید طاها هاشمی، کشتیگیر وزن ۶۰ کیلوگرم در مرحله ردهبندی مقابل حریف تاجیکستانی پیروز و به نشان برنز رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ششمین روز بازیهای آسیایی جوانان به میزبانی منامه بحرین، امروز از ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی در نمایشگاه جهانی بحرین رقابتهای کشتی آزاد در چهار وزن برگزار شد.
سید طاها هاشمی آزادکار ایران در وزن ۶۰ کیلوگرم در مرحله ردهبندی در مصاف با ایبرونوف از تاجیکستان با نتیجه ۹ بر سه پیروز و به مدال برنز رسید.
هاشمی در دور نخست استراحت داشت و در دور دوم باید به مصاف عبداله قحطان از بحرین میرفت، اما کشتیگیر بحرینی روی تشک حاضر نشد و به همین علت آزادکار ایران برنده میدان شد. هاشمی در مرحله یک چهارم نهایی مقابل حریف افغانستانی خود شکست خورده بود.