به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ملی پوشان تیم فوتبال بانوان ایران در این تورنمنت به مصاف تیم‌های هند و نپال رفتند و به ترتیب با نتایج ۲ بر صفر و ۳ بر صفر هر دو بازی را با پیروزی پشت سرگذاشتند و قهرمان این تورنمنت شدند.

بانوان تیم ملی فوتبال کشورمان به منظور آماده‌سازی حضور در جام ملت‌های ۲۰۲۶ آسیا در این تورنمنت سه جانبه که به میزبانی هند و شهر شیلونگ این کشور برگزار شد حضور یافتند.