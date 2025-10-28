پخش زنده
تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان که «فاطمه مخدومی» فوتبالیست کردستانی را در ترکیب خود داشت در تورنمنت سه جانبه هند عنوان قهرمانی را به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ملی پوشان تیم فوتبال بانوان ایران در این تورنمنت به مصاف تیمهای هند و نپال رفتند و به ترتیب با نتایج ۲ بر صفر و ۳ بر صفر هر دو بازی را با پیروزی پشت سرگذاشتند و قهرمان این تورنمنت شدند.
بانوان تیم ملی فوتبال کشورمان به منظور آمادهسازی حضور در جام ملتهای ۲۰۲۶ آسیا در این تورنمنت سه جانبه که به میزبانی هند و شهر شیلونگ این کشور برگزار شد حضور یافتند.