کار برداشت دانه روغنی کنجد در سطح یکصد هکتار از مزارع کشاورزی دره شهر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیر جهاد کشاورزی درهشهر اظهار کرد: پیش بینی میشود؛ از سطح صد هکتار زمینی که زیر کشت کنجد رفته است یکصد و پنجاه تن محصول برداشت و برای فرآوری به کارخانجات کشور عرضه شود.
سطح زیر کشت این محصول در شهرستان دره شهر امسال ۱۵ درصد افزایش داشته است.
کاشت کنجد؛ از اواخر مهرماه شروع میشود و تا پایان آبان ماه ادامه دارد.
کنجد محصولی است؛ که با داشتن مزایای اقتصادی در تناوب با محصولات زراعی آب دوست قرار گرفته است.