به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیر جهاد کشاورزی دره‌شهر اظهار کرد: پیش بینی می‌شود؛ از سطح صد هکتار زمینی که زیر کشت کنجد رفته است یک‌صد و پنجاه تن محصول برداشت و برای فرآوری به کارخانجات کشور عرضه شود.

سطح زیر کشت این محصول در شهرستان دره شهر امسال ۱۵ درصد افزایش داشته است.

کاشت کنجد؛ از اواخر مهرماه شروع می‌شود و تا پایان آبان ماه ادامه دارد.

کنجد محصولی است؛ که با داشتن مزایای اقتصادی در تناوب با محصولات زراعی آب دوست قرار گرفته است.