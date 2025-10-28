استاندار البرز از شناسایی بیش از ۳۲۰ محله کم برخوردار در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۶۷ محله به‌عنوان مناطق کم‌برخوردار هدف‌گذاری شده‌اند و لازم است شهرداری‌ها بر این‌مناطق تمرکز ویژه ای داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز مجتبی عبداللهی در نشست قرارگاه مدیریت محله‌محور استان که روز سه‌شنبه ۶ آبان ماه ۱۴۰۴ در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد با اشاره به اهمیت نگاه محله‌محور در اداره امور شهری، اظهار داشت: محلات، کانون‌های اصلی زندگی مردم هستند و هر میزان که خدمات شهری، عمرانی و فرهنگی در این نقاط تقویت شود، رضایتمندی عمومی افزایش خواهد یافت.

او افزود: شهرداری‌ها باید با همکاری شورا‌های اسلامی و مدیران محلات، نیاز‌های محلی را احصا و اولویت‌بندی کنند تا پروژه‌های عمرانی، خدماتی و فرهنگی با مشارکت و خواست مردم اجرا شود. این اقدام موجب اعتمادسازی، امیدبخشی و تحکیم ارتباط مردم با نظام و مدیریت شهری خواهد شد.

عبداللهی با تأکید بر لزوم تمرکز شهرداری‌ها بر توسعه متوازن محلات، به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار، گفت: محله‌محوری، پایه اصلی مدیریت شهری و اجتماعی در استان است و باید با مشارکت مردم و شورا‌های اسلامی شهر‌ها دنبال شود.

استاندار البرز با اشاره به شناسایی بیش از ۳۲۰ محله در استان گفت: در حال حاضر ۶۷ محله به‌عنوان مناطق کم‌برخوردار هدف‌گذاری شده‌اند و لازم است شهرداری‌ها در عین توجه به همه محلات، تمرکز ویژه‌ای بر این مناطق داشته باشند تا نابرابری‌ها کاهش یابد و خدمات به‌صورت عادلانه توزیع شود.

عبداللهی همچنین با اشاره به برگزاری انتخابات پیش‌روی شورا‌های اسلامی شهر و روستا، تصریح کرد: انتخابات شورا‌ها فرصتی برای حضور پرشور مردم و نمایش همبستگی اجتماعی است. باید با اقدامات امیدبخش در محلات، فضای نشاط و مشارکت را تقویت کنیم تا مردم با رضایت و اعتماد در صحنه حضور یابند.

او افزود: هیچ خدمتی بالاتر از جلب رضایت مردم نیست. اگر مردم از عملکرد ما راضی باشند، رضایت الهی نیز حاصل خواهد شد. از همه مدیران محلات، شهرداران و شورا‌ها می‌خواهم از این فرصت برای خدمت صادقانه و پاسخگویی به نیاز‌های مردم نهایت استفاده را ببرند.

استاندار البرز در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در مصرف آب، برق و گاز گفت: کشور با محدودیت منابع انرژی روبه‌رو است و همه ما باید در مصرف بهینه این منابع مسئولانه رفتار کنیم. اطلاع‌رسانی، آموزش و فرهنگ‌سازی در سطح محلات و مدارس می‌تواند تأثیر زیادی در کاهش مصرف و صرفه‌جویی داشته باشد.

عبداللهی در پایان از شهرداری‌ها خواست با استفاده از ظرفیت‌های محلی و همکاری با دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌های تسویه و استفاده بهینه از منابع آب در فضا‌های سبز شهری را به‌صورت جدی دنبال کنند و افزود: مدیریت صحیح منابع، توسعه محله‌محور و حضور مؤثر مردم، سه محور اصلی پیشرفت استان البرز در سال جاری خواهد بود.