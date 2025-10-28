پخش زنده
ورزشکاران خوزستانی پس از درخشش در مسابقات موی تای بازیهای آسیایی جوانان بحرین وارد ماهشهر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با استقبال جمعی از مسئولان، ورزشکاران و مردم ورزشدوست امیرعباس ساغری و طاها شریفی پس از درخشش در مسابقات موی تای بازیهای آسیایی جوانان بحرین وارد ماهشهر شدند.
امیرعباس ساغری و طاها شریفی در مسابقات موی تای و در بخش وایکرو نشان برنز را برای کشورمان بدست آوردند.
همچنین سید یاسین موسوی دیگر موی تای کار خوزستانی در این مسابقات نشان نقره را کسب کرده بود.