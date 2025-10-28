پخش زنده
امروز: -
مسابقات چند جانبه کیک بوکسینگ بانوان به میزبانی سقز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مسابقات ۲۱۰ رزمی کار از استانهای کردستان، آذربایجان شرقی و غربی و کرمانشاه در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به رقابت پرداختند.
در پایان، تیم کردستان در جایگاه نخست ایستاد و تیمهای آذربایجان غربی و کرمانشاه نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.
این مسابقات به میزبانی سقز و در سالن ورزشی شهید آبدرم این شهر برگزار شد.
"نگار کریمی" داور و مربی بینالمللی و رئیس برگزاری این دوره از مسابقات گفت: نفرات و تیمهای برتر به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.