به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مسابقات ۲۱۰ رزمی کار از استان‌های کردستان، آذربایجان شرقی و غربی و کرمانشاه در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به رقابت پرداختند.

در پایان، تیم کردستان در جایگاه نخست ایستاد و تیم‌های آذربایجان غربی و کرمانشاه نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

این مسابقات به میزبانی سقز و در سالن ورزشی شهید آبدرم این شهر برگزار شد.

"نگار کریمی" داور و مربی بین‌المللی و رئیس برگزاری این دوره از مسابقات گفت: نفرات و تیم‌های برتر به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.