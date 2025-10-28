پخش زنده
امروز: -
بر اساس پیش بینی ها، امسال حدود ۲۰ هزار تن ذرت علوفه ای از ۴۵۰ هکتار مزارع شهرستان خواف برداشت می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی خواف گفت: امسال در مجموع ۴۵۰ هکتار از مزارع این شهرستان زیرکشت ذرت علوفه ای است که سطح زیر کشت به دلیل خشکسالی و خاموشی چاه های کشاورزی، نسبت به پارسال حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.
فقیری، متوسط عملکرد مزارع ذرت علوفهای را در این شهرستان ۴۵ تن در هر هکتار اعلام کرد و افزود: این میزان در مقایسه با سال قبل، افزایش سه تا چهار تنی در هکتار را نشان می دهد.
وی ادامه داد: برداشت ذرت علوفه ای از اوایل مهرماه آغاز شده است و تا اواسط آبان ادامه خواهد داشت و بر اساس برآوردها، پیش بینی می شود حدود ۲۰ هزار تن ذرت علوفه ای از مزارع خواف برداشت شود.