

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی کشورمان که با حمیدرضا نداف، علی یزدانی، سامیار الیاسی، سینا مقیمی و یونس طلاور در رقابت‌های تنیس فجیره به میدان رفته است پس از برتری مقابل سوریه در نخستین بازی، لحظاتی پیش کویت را هم ۳ بر صفر شکست داد تا به روند صعودی خود ادامه دهد.

در این بازی سامیار الیاسی در بازی نخست برای ایران به میدان رفت و موفق شد ۷ بر ۵ و ۶ بر ۴ به پیروزی برسد. در دومین دیدار علی یزدانی نماینده کشورمان بود که به مصاف حریف کویتی خود رفت. او در این بازی ۶ بر ۲ و ۶ بر ۳ پیروز شد تا نتیجه بازی ۲ بر صفر شود. در ادامه تیم کویت در بازی دونفره حاضر نشد تا نتیجه این دیدار ۳ بر صفر به سود ایران اعلام شود.

با این نتیجه تیم ملی تنیس ایران جواز حضور در نیمه‌نهایی را به دست آورد و در آخرین بازی مرحله گروهی باید به مصاف عراق برود.

حمیدرضا نداف، علی یزدانی، سامیار الیاسی، سینا مقیمی و یونس طلاور با هدایت امید سوری و به سرپرستی فرشاد صفتی راهی امارات شده‌اند تا در این رویداد به میدان بروند. در این مسابقات تیم‌های تنیس ایران، عراق، بحرین، اردن، امارات، قطر، کویت و سوریه حضور دارند.