وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه برنامه‌های سفر خود به استان کردستان به مریوان رفت.

سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مریوان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابتدا با حضور در منزل خانواده شهید سرمد سجادی، یاد و خاطره این شهید را گرامی داشت.

شهید سرمد سجادی، نوزاد ۹ ماهه‌ای بود که در جریان جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

پدر وی لقمان سجادی نیزدر همان نبرد به درجه جانبازی نائل آمد.

صالحی سپس به همراه هیئت همراه، به تماشای ۲ نمایش خیابانی نشست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه به دیدار هنرمند نامی عرصه موسیقی کردستان استاد عثمان خالدی کیمنه‌ای مشهور به عثمان هورامی رفت.

صالحی ضمن تقدیر از فعالیت این هنرمند پیشکسوت اظهار داشت: هورامان فقط به واسطه طبیعتش زیبا نیست بلکه موسیقی و نوا‌های زیبای آن با طبیعت این منطقه درآمیخته است.