گنجینهای از فرهنگ، هویت و تاریخ به همت مهندسان و معماران در بافت تاریخی یزد بازسازی و مرمت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، خانهای قدیمی در بافت تاریخی شهر جهانی یزد به زیربنای هزار و ۶۰۰ مترمربع که همه ویژگیهای خانههای قدیمی یزد را داراست.
هشتی، بادگیر، کلاه فرنگی، حیاط، آب انبار و حتی سردخانهای که این خانه را نسبت به دیگر خانههای یزدی متمایز ساخته است.
کار مرمت و بازسازی این بنا از دو سال قبل با بهره گیری از طراحان، مهندسان و استادکاران یزدی آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
مخروبهای که به ویرانه تبدیل شده بود حالا به زیباترین شکل ممکن بازسازی میشود و گنجینهای از فرهنگ، هویت و تاریخ این مرز و بوم را در خود جای داده است.
کاربری این بنای تاریخی در گذشته مسکونی بود، اما قرار است با اتمام بازسازی تا پایان امسال به عنوان فضایی اداری و تجاری بهره برداری شود.