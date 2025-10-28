به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدور)، این سامانه نوآورانه با هدف یکپارچه‌سازی داده‌های زمین‌شناسی، بهبود فرآیندهای اکتشافی، و ارتقای دقت تصمیم‌گیری در حوزه معدن و صنایع معدنی طراحی شده است.

ماینیدسو با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تحلیل داده، هوش مصنوعی و سامانه‌های اطلاعات مکانی (GIS)، بستری هوشمند برای مدیریت، پایش و تحلیل داده‌های اکتشافی فراهم می‌آورد.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های فناورانه در بخش معدن، گفت: راه‌اندازی سامانه ماینیدسو گامی مهم برای هوشمندسازی و تحول دیجیتال در زنجیره ارزش اکتشاف است و می‌تواند به افزایش شفافیت، سرعت و دقت در مطالعات زمین‌شناسی کشور منجر شود.

در گام نخست، داده‌های پیشین گردآوری، استانداردسازی و تحلیل شدند تا دید جامعی از مناطق هدف به دست آید. سپس لایه‌های اطلاعاتی شامل عکس‌های هوایی، تصاویر ماهواره‌ای، نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی، داده‌های ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی، اطلاعات بازدیدهای میدانی و نتایج حفریات اکتشافی در سامانه بارگذاری شد.