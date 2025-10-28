معاون فرهنگی و اجتماعی، به صورت سرزده در صندوق رفاه دانشجویان حاضر و با گفت‌و‌گو با مراجعان، امکانات، وضعیت و چگونگی فرآیند خدمات­ رسانی آن صندوق را ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در اجرای دستور رئیس سازمان بازرسی مبنی بر انجام بازدید‌های سرزده به منظور اطمینان از کارکرد مطلوب دستگاه­‌های خدمات­ رسان و ارتباط مستقیم با ذی‌نفعان و مردم، مسعودی اصل معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی، به صورت سرزده در صندوق رفاه دانشجویان حاضر و به صورت میدانی و گفت‌و‌گو با مراجعان، امکانات، وضعیت و چگونگی فرآیند خدمات­ رسانی آن صندوق را ارزیابی کرد.

بنابراین گزارش، به علت تنوع و تعدد خدمات­ رسانی مستقیم به همت دو حوزه معاونت دانشجویی و اداره ارتباطات و پاسخگویی به دانش ­آموختگان، از محل این دو حوزه و نحوه فعالیت­ ها، بازدید شد.

عمده ­ترین دغدغه دانشجویی به فعالیت در سامانه­‌های فعال، مرتبط بود.

مسعودی اصل با استماع اظهارات و توضیحات مراجعین، خطاب به مسئولین صندوق رفاه، گفت: در زمینه تحقق عدالت آموزشی و رفع دغدغه­‌های رفاهی دانشجویان، سه حوزه تامین و تجهیز خوابگاه، تغذیه مناسب و پرداخت وام‌های دانشجویی اعم از تحصیلی، شهریه و ضروری، باید در اولویت مراکز تصمیم‌گیر قرار گیرد.

وی با اشاره به توسعه فعالیت‌­های صندوق رفاه در کل کشور، بر تقویت سامانه‌ها و انجام امور و خدمات رسانی به صورت غیرحضوری به منظور جلوگیری از رفت و آمد و کاهش هزینه­‌های دانشجویان، تاکید و پیشنهاد داد تا حد ممکن و در حدود اعتبارات صندوق و رعایت مقررات، با تعدیل جرایم و استمهال در پرداخت اقساط وام‌های دانشجویی موافقت شود.

به منظور اجرایی شدن پیشنهاد فوق و در زمینه افزایش اعتبارات صندوق رفاه برای سال آتی، به صورت تلفنی با معاون اداری و مالی، و مدیریت منابع وزارت عتف و مسئولین مرتبط در سازمان برنامه و بودجه مذاکره شد.