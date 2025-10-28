دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در دیدار با وزیر کشور پاکستان گفت: منطقه امروز با دشمنان و چالش‌های مشترکی مواجه است و پاسخ به این تهدیدات نیازمند اقدامات ملموس، هماهنگ و همه‌جانبه میان کشور‌های مسلمان است.»

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار وزیر کشور پاکستان: روابط ایران و پاکستان می‌تواند به سطح شراکت راهبردی ارتقا یابد

امروز ۶ آبان، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در محل شورای عالی امنیت ملی میزبان آقای سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، و هیأت بلندپایه همراه او بود. این دیدار در فضایی صمیمی و در عین حال راهبردی برگزار شد و محور اصلی گفت‌وگوها، چشم‌انداز ارتقای روابط دوجانبه در سطحی عمیق‌تر و راهبردی‌تر بود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در این دیدار با تأکید بر اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و پاکستان در معادلات منطقه‌ای گفت: «روابط میان تهران و اسلام‌آباد ظرفیت آن را دارد که از سطح همکاری‌های جاری فراتر رفته و به سطح یک شراکت راهبردی پایدار ارتقا یابد.» وی در ادامه با اشاره به پیمان راهبردی اخیر میان پاکستان و عربستان سعودی، این توافق را «گامی هوشمندانه و مثبت در برابر تهدیدات مشترک» توصیف کرد و افزود: «منطقه امروز با دشمنان و چالش‌های مشترکی مواجه است و پاسخ به این تهدیدات نیازمند اقدامات ملموس، هماهنگ و همه‌جانبه میان کشورهای مسلمان است.»

مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین بر ضرورت تعمیق همکاری‌ها در حوزه‌های امنیتی، دفاعی، سیاسی و به‌ویژه اقتصادی تأکید کرد و از مواضع دولت پاکستان در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی قدردانی نمود و آن را نشانه‌ای از درک مشترک نسبت به واقعیات راهبردی منطقه دانست.

وزیر کشور پاکستان نیز در این دیدار با تأکید بر پیوندهای ریشه‌دار تاریخی، فرهنگی و امنیتی میان دو ملت گفت: «ایران برای پاکستان کشوری دوست، برادر و شریک است. اسلام‌آباد خواهان ایرانی قوی، با ثبات و پیشرو است.»

در پایان این گفت‌وگو، طرفین با بررسی آخرین تحولات منطقه، بر ضرورت افزایش هماهنگی‌های راهبردی و تکیه بر راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک برای حل و فصل مسائل منطقه‌ای و امنیتی تأکید کردند. همچنین افزایش سطح مبادلات تجاری و تقویت تعاملات اقتصادی دو کشور از محورهای این دیدار بود.