

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه سومین دوره بازی‌های آسیایی بحرین، یکتا صحرایی نماینده وزن ۷۵ کیلوگرم دختران در نخستین حضور بین‌المللی خود برابر «سمیرا تورگونووا» از ازبکستان رفت که در پایان با وجود جدال نسبتا نزدیک با حریف قدرتمند خود در نهایت مسابقه را واگذار کرد و به نشان برنز دست یافت.

همچنین امروز فاطمه رستگار نماینده وزن ۸۰+ کیلوگرم تیم ملی دختران کشورمان موفق به کسب نخستین نشان تاریخ بوکس بانوان کشورمان شد.