به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،مرکز اصفهان؛ معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: در بررسی و رصد میدانی در بازارهای عرضه نهاده های دامی و دانه مرغی مشاهده شد، قیمت نهاده از ابتدای سال جاری با توزیع قطره چکانی و کمبود در عرضه تا مهرماه امسال در چند مرحله افزایش یافته و به ۲ برابر قیمت رسیده است.

براتعلی صالحی، تامین نیاز داخل به این نهاده ها و بر آورد میزان مصرف رااز وظایف سازمان جهاد کشاورزی استان برسمرد و گفت: تناسب نداشتن عرضه و تقاضا باعث افت و کمبود در عرضه به دامداران و مصرف کنندگان شده که در نهایت با توزیع قطره چکانی گرانی قیمت این محصولات نمایان است.

وی گفت: دستگاه های متولی با برنامه ریزی منسجم موظف هستند از هر گونه بی نظمی جلوگیری کنند تامشکل تولیدکنندگان در تامین خوراک دام و طیور بر طرف شود .

صالحی افزود: در رصد انجام شده تخصیص نیافتن به موقع ارز برای واردات در موعد مورد نیاز این کمبود را ایجاد کرده و کارآیی سامانه های جامع تجارت و جامع انبارها در برآورد میزان موجودی کالا در استان برای برنامه ریزی دقیق و پیشگیری از وقوع این موارد با نظارت مستمر بر عملکرد تعاونی های روستایی واسطه عرضه، مورد تاکید است.