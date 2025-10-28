به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، غیب اللهی در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: ماهانه ۵۵ تا ۶۰ هزار تن نهاده مورد نیاز دام و طیور استان از راه سامانه بازارگاه و بخش خصوصی تامین می‌شود، اما به دلیل انباشد بدهی ارزی تامین کنندگان و واردکنندگان کشور طی سال‌های گذشته با کاهش عرضه مواجه شدیم.

وی افزود: تامین نهاده‌ها با تمهیدات مجموعه اقتصادی استانداری و شرکت پشتیبانی امور دام و تشکل‌های دام و طیور استان مدیریت شده و طی هفته گذشته پنج هزار تن نهاده‌های انواع مختلف ذرت و جو با اولویت واحد‌های مرغ گوشتی و تخم گذار و سپس دامداری‌ها عرضه کردیم.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی با بیان اینکه مشکل تامین نهاده‌ها در استان یزد کمتر از سایر مناطق کشور است، تصریح کرد: این مشکل در هفته آتی و نیمه دوم آبان ماه حل خواهد شد.