امیرمحمد زرین کام کشتی‌گیر وزن ۷۱ کیلوگرم در مرحله فینال موفق به شکست حریف ژاپنی شد و به نشان طلا رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ششمین روز بازی‌های آسیایی جوانان به میزبانی منامه بحرین، امروز از ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی در نمایشگاه جهانی بحرین رقابت‌های کشتی آزاد در چهار وزن برگزار شد.

امیرمحمد زرین کام آزادکار وزن ۷۱ کیلوگرم در مرحله فینال به مصاف ساتویا کوبایاشی از ژاپن رفت که با ضربه فنی به مدال خوش رنگ طلا رسید.

زرین کام در نخست مقابل آنجلو سالود از فیلیپین پیروز شد و در دور دوم فرخ بیک جمعه نظراف از ازبکستان را شکست داد. وی در نیمه نهایی موفق به شکست حریف تاجیکستانی شد.