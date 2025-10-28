پخش زنده
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار پیامی قهرمانی تیم هندبال بانوان ایران در بازیهای آسیایی را تبریک گفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پیام وزیر امور خارجه کشورمان آمده است: قهرمانی تاریخی تیم هندبال دختران ایران در بازیهای آسیایی را به ملت بزرگ ایران، خانواده هندبال کشور و بهویژه دختران قهرمان و شجاعمان که با حفظ اصول فرهنگی و اعتقادی خود به آن دست یافتند، تبریک میگویم.
این افتخار بزرگ، که نخستین مدال طلای تاریخ هندبال بانوان ایران در بازیهای آسیایی است، حاصل تلاش، پشتکار و اراده ستودنی دختران این سرزمین است. این قهرمانی، نمادی از توانمندی و شایستگی بانوان ایرانی است. امیدوارم قهرمانی آسیایی مقدمهای برای تداوم درخشش دختران ایران در عرصههای مختلف ورزشی و برافراشتهماندن همیشگی پرچم پرافتخار کشورمان باشد.
تیم هندبال دختران ایران که با کسب چهار پیروزی برابر چین، ازبکستان، قزاقستان و تایلند در بازیهای آسیایی جوانان همه نگاهها را به خود معطوف کرده بود، در پنجمین بازی خود در سالنام الحصم منامه به مصاف هند رفت و پنجمین پیروزی متوالی را کسب کرد تا مدال طلای خود را قبل از پایان بازیها قطعی کند.