هستی صدیقی وزنه بردار تیم ایران در بازیهای آسیایی بحرین، با مهار وزنه ۱۰۵ کیلوگرم صاحب نشان برنز دوضرب شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات بازیهای آسیایی جوانان بحرین، هست صدیقی وزنهبردار دسته ۶۳ کیلوگرم کشورمان روی تخته رفت.
صدیقی در تلاش نخست دوضرب موفق به مهار وزنه ۱۰۴ نشده بود، در تلاش زیر وزنه ۱۰۵ ایستاد و با مهار این وزنه نشان برنز خود را در نخستین تجربه بینالمللی اش در رقابتهای وزنهبرداری کسب کرد.
صدیقی در تلاش سوم برای مهار وزنه ۱۰۷ هم بروی تخته آمد، اما نتوانست این وزنه را به ثبت برساند.
او در این دسته وزنه در یکضرب هم با مهار وزنه ۷۸ کیلوگرم در جایگاه پنجم ایستاد.
در این دسته زو از چین هر دو مدال طلای یکضرب و دوضرب را با ثبت رکوردهای ۹۵ و ۱۱۱ کسب کرد و هر دو مدال نقره به نماینده قزاقستان رسید که وزنههای ۹۴ و ۱۰۸ را مهار کرده بود.