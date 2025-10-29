پخش زنده
امروز: -
روز سوم و پایانی پیش برنامههای جشن ملی ایرانیان در تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، پیش برنامههای جشن بزرگ نشاط اجتماعی ایرانیان توسط معاونت امور هنری و همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، شهرداری تهران و موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر با حضور مردم علاقهمند در محوطه موزه ملی هنرهای معاصر تهران پایان یافت.
در ابتدای این برنامه که با حضور محمدمهدی احمدی، مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سرپرست معاونت، احمدحسین فتایی، مشاور اجرایی معاونت و محمد حسین اسماعیلی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و آموزشهای هنری و امیر مرواری مدیر حوزه معاونت برگزار شد، گروه سازهای بادی هنرستان موسیقی تهران به اجرای چهار قطعه لالالند،ای ایران، Gold، Remember me پرداختند.
بخش دوم برنامه اجرای نمایش خیمه سیاه بازی " عکاس باشی " توسط هنرمندان تئاتر بود و نقالی توسط حسین ظاهری پایان بخش این برنامه بود.
گروه کاریکاتوریستهای دفتر هنرهای تجسمی نیز از ابتدا تا پایان برنامه به تصویرگری از مخاطبان علاقهمند پرداختند.
شایان ذکر است بخش اصلی از برنامههای جشن ملی نشاط اجتماعی ایرانیان، آذر ماه و پس از پایان ایام فاطمیه در تهران و سراسر کشور برگزار میشود.