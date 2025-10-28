پخش زنده
بر اثر حادثه یکی از کارکنان پتروشیمی بندر امام خمینی جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام روابط عمومی شرکت پتروشیمی بندرامام خمینی این حادثه روز سهشنبه ۶ آبان ماه جاری ساعت ۱۵ حین تخلیه و دپوی لوله در محوطه کارگاهی سایت عملیاتی رخ داد که منجر به فوت یکی از نیروهای پیمانکاری شاغل در پروژه این واحد شد.
بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیمهای ایمنی، آتشنشانی، اورژانس و HSE پتروشیمی بندرامام در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای کنترل شرایط و رسیدگی فوری انجام شد.