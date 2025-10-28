پخش زنده
سومین نمایشگاه بین المللی قهوه ایران از ۲۰ تا ۲۳ آبان ماه با حضور دهها شرکت داخلی و خارجی در فضائی بالغ بر ۱۰ هزار متر مربع مرکز نمایشگاه بین المللی ایران مال برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما: سومین نمایشگاه بین المللی قهوه ایران که بزرگترین رویداد این صنعت در کشورمان محسوب می شود، از ۲۰ تا ۲۳ آبان ماه با حضور دهها شرکت داخلی و خارجی در فضائی بالغ بر ۱۰ هزار متر مربع مرکز نمایشگاه بین المللی ایران مال برگزار میشود.
نمایشگاه بینالمللی قهوه ایران با تمرکز بر توسعه زنجیره ارزش قهوه و از سوی انجمن قهوه ایران برگزار خواهد شد، نمایشگاهی که در فضائی بالغ بر ۱۰ هزار متر مربع، میزبان دهها شرکت داخلی و خارجی، تولیدکنندگان، بازرگانان و برندهای معتبر است.
ربیعی رئیس انجمن قهوه ایران به چگونگی برگزاری این رویداد اشاره کرد و گفت:این نمایشگاه در گروهها و رشتههای مختلف از جمله برشته کاری، ماشین آلات، واردکنندگان دانه سبز، تصفیه آب، آسیاب قهوه، تجهیزات دم آوری برگزار میشود.
وی با بیان اینکه در سومین نمایشگاه بین المللی قهوه ایران مسابقات مختلفی برگزار خواهد شد، گفت: در این رویداد دوره روستور ولیج را خواهیم داشت و مسابقه طراحی لته آرات نیز برگزار خواهد شد.
وی تاکید کرد: این رویداد، بستری منحصربهفرد برای معرفی تازهترین محصولات و نوآوریها، تبادل تجربههای حرفهای و ایجاد همکاریهای راهبردی در حوزه قهوه است. حضور برندهای معتبر داخلی و بینالمللی، تولیدکنندگان و بازرگانان برجسته، سرمایهگذاران و خریداران حرفهای، نمایشگاه امسال را به فرصتی طلایی برای رشد، شبکهسازی و کشف فرصتهای جدید تجاری تبدیل کرده است.
ربیعی خاطرنشان کرد: نمایشگاه قهوه ایران طی دو دوره گذشته توانسته جایگاه خود را بهعنوان رویداد مرجع صنعت قهوه کشور تثبیت کند و اکنون در سومین سال، با گستردگی و تاثیرگذاری بیشتر، آماده است تا آینده این صنعت پرهیجان را رقم بزند.
رئیس انجمن قهوه ایران ادامه داد؛ یکی از بخشهای جذاب و آموزشی در نمایشگاه قهوه کارگاههای تخصصی است که فرصتی استثنایی برای علاقهمندان، فعالان و حرفهایهای صنعت قهوه فراهم میآورد. این کارگاهها با محوریت موضوعات متنوع و تخصصی طراحی شدهاند و توسط مدرسان برجسته و مجرب این حوزه ارائه میشوند.
ربیعی با تاکید بر اینکه، این نمایشگاه، بزرگترین گردهمآیی صنعت قهوه ایران محسوب میشود، گفت: در سومین نمایشگاه بین المللی قهوه ایران؛ تولیدکنندگان، فعاللان این صنعت، بازرگانان، صاحبان صنایع و ماشین آلات حضور دارند و نوینترین تولیدات و خدمات خود را عرضه خواهند کرد.
وی برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی، قهوه آموزشی و حضور هیئت هائی از شهرهای مختلف را از جمله برنامههای جانبی این نمایشگاه بیان کرد و گفت: در سومین دوره نمایشگاه قهوه ایران، رستر ویلج یا دهکده قهوه داریم که حدود ۳۰ برند کوچک حضور دارند تا محصول خود را با هدف توسعه کسب و کارشان، ارائه داده و گسترش دهند، این موضوع از جمله طرحهای حمایتی انجمن قهوه ایران محسوب میشود.
رئیس انجمن قهوه ایران در ادامه با بیان اینکه طی سالیان اخیر مصرف قهوه کشور روند افزایشی قابل توجه داشته است، گفت: در سال ۹۸ حجم واردات دانه سبز قهوه به کشور ۸ هزار تن بود و این رقم در سال ۴۰۳ به ۵۰ هزار تن رسید و اگر در محدودیت واردات اعمال نمیشد این رقم به راحتی به ۷۰ هزار تن افزایش مییافت.
ربیعی افزود: واردات دانه سبز میتواند ارزش افزوده بالایی برای کشور ایجاد کند. از لحظه واردات دانه سبز تا تولید، بستهبندی، فروش خانگی یا عرضه در کافهها و رستورانها، زنجیرهای از فعالیتهای اقتصادی شکل میگیرد که ارزش افزوده بالایی دارد. در کنار آن، صنایعی مانند حملونقل، بستهبندی و تولید لوازم جانبی نیز از این چرخه بهرهمند میشوند.
وی در پایان گفت: انجمن قهوه ایران به عنوان یک نهاد پیشرو در صنعت قهوه، با هدف ترویج فرهنگ قهوهنوشی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، و ارتقای سطح آگاهی و دانش عمومی نسبت به این صنعت شکل گرفته است.
سومین نمایشگاه بین المللی قهوه ایران از ۲۰ تا ۲۳ آبان ماه هر روز از ساعت ۱۲ ظهر تا ۲۱ (شب) در مرکز نمایشگاه بین المللی ایران مال آماده بازدید علاقمندان خواهد بود.