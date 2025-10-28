پخش زنده
دکتر احمد دنیامالی کسب عنوان اولین قهرمانی و مدال طلای تیم دختران هندبال ایران در تاریخ بازیهای آسیایی جوانان بحرین را تبریک گفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام تبریک وزیر ورزش و جوانات به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
تیم هندبال دختران جوانان ایران، عرصه رقابتی بازیهای آسیایی جوانان را به نمایش مجدد توانمندیهای ورزش دختران ایران و رشته هندبال تبدیل کرد.
قرار گرفتن بر روی سکوی قهرمانی با نمایشهای خوب هندبالی نشانی واضح از توانمندی رشتههای تیمی در بین دختران ایران است و عزت آفرینی در این رویداد چند رقابتی هم بسیار حائز اهمیت و نویدبخش است.
به ملیپوشان عزیز و کادر فنی و سرپرستی همچنین کادر مدیریتی فدراسیون هندبال که برای این موفقیت تلاش کردند تبریک میگویم.
امیدوارم جامعه هندبال سلامت و سربلند باشند.