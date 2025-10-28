معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به شناسایی ۶۵ نقطه حادثه‌خیز در استان طی سال گذشته گفت: امسال ۴۰ مورد از این نقاط رفع حادثه شده و باقی موارد نیز تا پایان سال ساماندهی خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،ظفر محمدی در جلسه شورای ترافیک آذربایجان شرقی بر لزوم استفاده بهینه از حمل و نقل عمومی و ایمن سازی معابر تاکید کرد.

وی همچنین از تصویب کلیات طرح‌های ساماندهی و اصلاح هندسی چند تقاطع مهم خبر داد و گفت: این محور‌ها شامل مقابل پلیس راه تبریز-صوفیان، سه‌راهی فرودگاه و مسیر‌های تردد اتوبوس‌های سهند به تبریز از مسیر آزادراه تبریز-سهند هستند.

وی لزوم تحقق چند اولویت اصلی از قبیل بازرسی ایمنی معابر برای حفظ جان شهروندان با همکاری شهرداری و پلیس راه، استفاده بهینه از حمل‌ونقل عمومی توسط مردم با محوریت اتوبوس‌های شهری و مترو با برنامه‌ریزی شهرداری در راستای ارتقای ایمنی تردد شهروندان و ساماندهی ترافیک در نقاط بحرانی استان را ضروری دانست.

در جلسه امروز شورای ترافیک آذربایجان شرقی برای نخستین بار در استان کمیته بررسی ایمنی معابر شهری با هماهنگی پلیس راهور، سازمان ترافیک و معاونت ترافیک معاونت عمرانی تشکیل شد.

ماموریت این کمیته، بررسی و بازرسی بیشتر از وضعیت حمل‌ونقل و ایمنی جاده‌های استان با هدف کاستن از تعداد تصادفات اعلام شده است.

در این جلسه همچنین کلیات طرح ساماندهی میدان ائل‌گلی و چهارراه ابوریحان نیز به تصویب رسید.