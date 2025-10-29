به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حمید صفرپور اظهار کرد: در حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس در مسیر سرابله- ایلام که ساعت ۲۲:۴۵ دقیقه رخ داد؛ یک خانم ۵۰ ساله فوت و ۱۷ نفر دیگر زخمی شدند که مصدومان پس از پایدارسازی شرایط اولیه و انجام اقدامات درمانی به بیمارستان امام خمینی شهر ایلام منتقل شدند.

وی افزود: پس از دریافت گزارش تصادف، بلافاصله ۴ دستگاه آمبولانس سبک به محل حادثه اعزام شد که با بررسی محل تصادف و رصد شدت حادثه و تعداد مصدومان، ۲ دستگاه آمبولانس سبک دیگر به همراه ۵ تیم امداد و نجات از هلال احمر به محل اعزام شد.

مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام ادامه داد: شرایط عمومی مصدومان پایدار است.

سرنشینان این اتوبوس از شهر‌های های همدان و نهاوند عازم عتبات عالیات بوده‌اند.