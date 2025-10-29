استاندار آذربایجان‌شرقی گفت:این استان نقش محوری در روابط ایران و ترکیه دارد و توسعه همکاری‌ها می‌تواند به تحقق هدف تجارت ۳۰ میلیارد دلاری میان دو کشور کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در دیدار با سرکنسول جدید جمهوری ترکیه با ابراز امیدواری نسبت به گسترش بیش از پیش روابط دو کشور اظهار داشت:جمهوری اسلامی ایران و ترکیه دو کشور مهم منطقه و جهان اسلام هستند و توسعه همکاری‌ها میان دو کشور، رمز دستیابی به هدف‌گذاری تجارت ۳۰ میلیارد دلاری در حوزه اقتصادی است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه آذربایجان‌شرقی در تعاملات جمهوری اسلامی ایران و ترکیه افزود: این استان، قلب تپنده روابط دو کشور در چارچوب سیاست همسایگی دولت چهاردهم است و اعطای اختیارات اخیر ریاست جمهوری به استانداران استان‌های مرزی نیز در همین راستا صورت گرفته است.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به سابقه اقتصادی و علمی این استان گفت: اتاق بازرگانی تبریز از قدیمی‌ترین اتاق‌های بازرگانی کشور است و پیشینه علمی استان نیز به مجموعه تاریخی ربع رشیدی باز می‌گردد که ۷۵۰ سال پیش همانند دانشگاه‌های نسل چهارم و پنجم، به تربیت دانشجویان به‌ویژه در حوزه علم طب می‌پرداخت. احیای این میراث علمی و پزشکی در دستور کار مدیریت استان قرار دارد.

سرمست همچنین با تاکید بر جایگاه برتر استان در مبادلات اقتصادی با کشور ترکیه تصریح کرد: آذربایجان‌شرقی رتبه نخست صادرات و واردات با ترکیه را در میان استان‌های کشور دارد و در این راستا از حضور تجار و صنعتگران ترک در شهرک سرمایه‌گذاری خارجی تبریز استقبال و حمایت می‌کنیم. یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان، تسهیل و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری خارجی است.

وی ادامه داد: استان آذربایجان‌شرقی آمادگی کامل دارد تا در زمینه‌های صنایع تبدیلی، قطعه‌سازی و خودروسازی با تجار و سرمایه‌گذاران ترک همکاری و سرمایه گذاری مشترک انجام دهد.

استاندار آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری سال ۲۰۲۵ به‌عنوان سال فرهنگی ایران و ترکیه اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی، برنامه‌های هنری و رویداد‌های مشترک در دو سوی مرزها، نقش موثری در تعمیق روابط مردمی و فرهنگی دو کشور خواهد داشت.

وی همچنین بر گسترش همکاری‌های ورزشی از طریق باشگاه تراکتور تبریز، ارتقای خطوط پروازی از جمله مسیر تبریز – استانبول و تبادل هیات‌های تجاری میان دو کشور تاکید کرد و گفت: ملت ایران همواره در کنار دولت و ملت ترکیه بوده و امروز نیز بر تداوم این روابط دوستانه و استراتژیک مصمم است.

مته زائیم اوغلو سرکنسول جدید جمهوری ترکیه در تبریز با اشاره به اهمیت تاریخی و اقتصادی شهر تبریز گفت: تبریز از دیرباز یکی از مراکز اصلی تجارت در مسیر جاده ابریشم بوده و همواره نقشی کلیدی در تعاملات اقتصادی دو کشور ایفا کرده است. روابط ایران و ترکیه بر پایه حسن نیت استوار است و تلاش خواهم کرد تا زمینه تحقق هدف‌گذاری تجارت ۳۰ میلیارد دلاری میان دو کشور فراهم شود.

وی همچنین با تاکید بر اهمیت تبادل هیات‌های تجاری و توسعه مرز‌های اقتصادی بیان داشت: رفع مشکلات رانندگان مسیر ترانزیتی از آذربایجان شرقی و حمایت از دانشجویان ترکیه‌ای مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های استان از جمله موضوعاتی است که انتظار همکاری و مساعدت استانداری آذربایجان‌شرقی را داریم.

سرکنسول جدید جمهوری ترکیه در پایان از استاندار آذربایجان‌شرقی برای حضور و سخنرانی در مراسم گرامیداشت روز جمهوریت ترکیه که روز چهارشنبه هفتم آبان‌ماه در محل سرکنسولگری برگزار خواهد شد، دعوت به‌عمل آورد.