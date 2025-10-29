توسط رئیس مجلس صورت گرفت؛

ابلاغ قانون اصلاح ساز و کار بررسی بودجه سالیانه به رئیس‌جمهور

رئیس مجلس طی نامه‌ای قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس درخصوص اصلاح ساز و کار بررسی بودجه سالانه را جهت اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد.