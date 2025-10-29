پخش زنده
در نیمه نخست امسال بیش از ۳۳ میلیون و ۵۷۰ هزار مترمکعب گاز طبیعی در ۴۱ جایگاه فعال CNG چهارمحال و بختیاری توزیع و مصرف شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: گاز طبیعی فشرده (CNG) بهعنوان یکی از پاکترین و ایمنترین سوختهای جایگزین، نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا، صرفهجویی ارزی و ارتقای بهرهوری انرژی در بخش حملونقل ایفا میکند.
سلیمیان با اشاره به مزایای استفاده از این سوخت پاک افزود: درصد بالای ایمنی، بازدهی مطلوب، حذف رسوبات سرب از فرآیند احتراق، کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری، و کاهش انتشار گازهای گلخانهای از جمله مزیتهای چشمگیر گاز طبیعی نسبت به سوختهای فسیلی است.
وی گفت: ارزانتر بودن گاز طبیعی نسبت به بنزین و گازوئیل، دسترسی گسترده به منابع آن در داخل کشور و پایداری تأمین، از عوامل مهم توسعه استفاده از CNG در ناوگان حملونقل عمومی و شخصی به شمار میرود.
سلیمیان تأکید کرد: شرکت گاز چهارمحال و بختیاری با تکیه بر زیرساختهای فنی و شبکه گسترده تأمین و توزیع، همواره در مسیر ارتقای خدماترسانی به جایگاهها و افزایش رضایتمندی مصرفکنندگان گام برداشته و توسعه پایدار انرژی پاک را در اولویت برنامههای خود قرار داده است.