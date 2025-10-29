پخش زنده
نام نویسی سیودومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت (ع) بسیج در چهارمحال و بختیاری تا هشتم آبان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون تعلیم و تربیت سپاه قمر بنی هاشم استان با اشاره به نامنویسی سی و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت (ع) بسیج در استان همزمان با سراسر کشور، گفت: مهلت نام نویسی در این رویداد قرآنی فردا به پایان میرسد.
رئیسی از نام نویسی هزار و ۶۸۰نفر در این دوره از مسابقات قرآن بسیج خبر داد و افزود: با توجه به پای کار آمدن حوزه دانشآموزی، این رقم تا ۲ هزار نفر افزایش یابد.
وی گفت: علاقهمندان میتوانند با ورود به سامانه http: / /event.quranbsj.ir / login و یا با ارسال عدد یک به سامانه پیامکی ۶۶۰۰۰۵ ثبتنام خود را انجام دهند.
رئیسی با تصریح اینکه مرحله حوزهای و ناحیهای در آبانماه در مساجد و پایگاههای منتخب برگزار خواهد شد، گفت: مرحله استانی نیز در آذرماه با حضور منتخبان شهرستانی برگزار میشود.
معاون تعلیم و تربیت سپاه حضرت قمر بنیهاشم (ع) با ذکر اینکه مسابقات قرآن بسیج هر ساله در چند مرحله شامل پایگاهی، حوزهای، ناحیهای (شهرستانی)، استانی و کشوری برگزار میشود، ادامه داد: افراد علاقهمند شرکت در این رویداد قرآنی برای کسب اطلاعات بیشتر در رشته قرآنی مورد نظر خود به سامانه quranbsj.ir مراجعه کنند.
رئیسی تصریح کرد: این مسابقات در چهار بخش فردی، گروهی، خانوادگی و مراکز حفظ قرآن کریم برگزار خواهد شد و تنوع و کثرت رشتههای این دوره از مسابقات باعث میشود که افراد ردههای مختلف سنی بتوانند در این مسابقات شرکت کنند.
وی یادآور شد: ۶۵ مسجد استان در این راستا همکاری خواهند داشت و مرحله نخست این رویداد قرآنی در بخشهای بانوان و آقایان در برخی مساجد که ثبتنام آنها تکمیل شد، آغاز شده است.
سال گذشته و در سی و یکمین دوره مسابقات قرآن کریم بسیج، قریب به دو هزار و ۸۰۰ نفر شرکت کردند؛ از این تعداد، ۱۳۳ متسابق بانو و آقا در ردههای سنی و رشتههای مختلف به مرحله استانی راه پیدا کردند که در نهایت، سه حافظ قرآن کریم پس از گذراندن مرحله مقدماتی توانستند به مرحله نهایی مسابقات قرآن بسیج راه یابند.