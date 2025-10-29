فیلم «کره»، «پرواز ۳۷۰ مالزی»، مستند‌های «پرواز ۳۷۰ مالزی: هواپیمایی که ناپدید شد» و «کوسه ماهی: شکارگر اعماق آب ها» و مجموعه چند قسمتی «سیگنال»، دوبله شده و قرار است از شبکه‌های سیما پخش شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «کره»، در گونه درام، معمایی و جنایی محصول هند در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه سه پخش شود.

در این فیلم خواهیم دید: رئیس یک شرکت در محل کار خود مرده است و افسر ساندیپ مامور حل معمای قتل می‌شود. ساندیپ از کارمندان بازجویی می‌کند و در نهایت می‌فهمد که آنها همگی با هم رئیس خود را کشته‌اند. او متوجه می‌شود که رئیس آنها یک کارخانه داروسازی مشهور دارد که در حال ساخت یک ویروس و واکسن است. رئیس شرکت ویروس و واکسن را بر روی کارمندان شرکت آزمایش کرده است و به همین دلیل کارمندان دچار بیماری‌های بسیار شدیدی شده‌اند. افسر ساندیپ قتل توسط کارمندان را اعلام نمی‌کند و در مقابل به سراغ آزمایشگاه و کارخانه ساخت ویروس می‌رود. او می‌داند که هر لحظه ممکن است که ویروس در دنیا پخش شود تا این شرکت با فروش واکسن ثروت زیادی به دست آورد.

مستند «پرواز ۳۷۰ مالزی: هواپیمایی که ناپدید شد»، محصول انگلستان در سال ۲۰۲۳ قرار است از شبکه مستند پخش شود.

این مجموعه مستند به حادثه گم شدن هواپیمایی مالزی در سال ۲۰۱۴ می‌پردازد.

در تاریخ ۸ مارس ۲۰۱۴، پرواز شماره MH۳۷۰ که از کوالالامپور (مالزی) به مقصد پکن (چین) در حرکت بود، با ۲۳۹ سرنشین به‌طور ناگهانی از رادار‌ها ناپدید شد. هیچ پیام اضطراری، هیچ تماس رادیویی، و هیچ اثری از هواپیما پیدا نشد.

مستند «پرواز ۳۷۰ مالزی: هواپیمایی که ناپدید شد»، با مصاحبه با خانواده قربانیان، روزنامه‌نگاران، کارشناسان پرواز و نظریه‌پردازان، تلاش می‌کند پاسخ دهد که چه بر سر این هواپیما آمد. بنابراین، دلیل جذابیت این مستند آن است که تلاش می‌کند رازی سر به مهر و نامکشوف را دنبال کند و تماشاگر را برای حل معمای ناپدید شدن مسافران، با خویش همراه سازد. در این راه، مستند با هرکسی که می‌تواند گرهی از این مشکل باز کند، سخن می‌گوید: هرکسی که می‌تواند گوشه‌ای از حقیقت را بازگوید و مسیر حقیقت را برای فیلمساز و تماشاگر مشتاق و جوینده و یابنده حقیقت باز کند.

مجموعه چند قسمتی «سیگنال»، در گونه درام، علمی تخیلی و معمایی محصول آلمان در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه نمایش پخش شود.

این مجموعه درباره فردی به نام پاولا است که در مسیر بازگشت از یک ماموریت فضایی با هواپیما به سوی خانه اش است که هواپیمای آنها دچار سانحه می‌شود و در دریا سقوط می‌کند و هیچ خبری از سرنشینان هواپیما نیست. پلیس به دنبال علت ماجراست که صوتی از پاولا در کابین خلبان قبل از سقوط به دست می‌آید که احتمال می‌رود پاولا در سانحه سقوط هواپیما دست داشته است.

در این مجموعه، به نظر می‌رسد که معمای تماس با بیگانگان فضایی زمینه ساز سوداگری‌های اقتصادی شده است که می‌تواند برای ساکنان زمین بسیار خطرناک باشد. فیلم، با پی گرفتن موضوع ناپدید شدن شخصیت اصلی فضانورد خود، با چنین درونمایه‌ای به داستان خود ادامه می‌دهد و تماشاگر را به پیگیری فیلم جذب می‌کند.

مستند «کوسه ماهی: شکارگر اعماق آب ها»، در گونه حیات وحش محصول آمریکا در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه تهران پخش شود.

این مستند در مورد داستان‌های مربوط به حمله‌ی کوسه‌ها به انسان‌ها است که بخش زیادی از آن هم واقعی نیست، اما باعث شده که این گونه‌ی حیوانی در خطر انقراض قرار بگیرد.

در این مستند به شگفتی‌های جذابی درباره شگرد‌های ویژه کوسه‌ها برای شکار در طبیعت پرداخته می‌شود. همچنین، در مستند‌های جدیدتر، در بسیاری اوقات این دغدغه مطرح می‌شود که تغییرات زیست محیطی ناشی از استفاده نادرست انسان از طبیعت، چگونه گونه‌های محیط زیست را در خطر انقراض قرار داده است. به دلیل این که هر موجود زنده، وجودش به اندازه‌های مناسب برای بقای طبیعت الزامی است، در این قبیل فیلم‌ها نسبت به چنان انقراض‌هایی هشدار داده می‌شود. در فیلم مستند «کوسه ماهی: شکارگر اعماق آب ها» نیز نسبت به انقراض گونه‌هایی از این کوسه‌ها هشدار داده می‌شود.