سازمان هواشناسی پایان هفته برای شمال کشور کاهش دما پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر اساس تحلیل آخرین نقشههای هواشناسی، امروز در استانهای اردبیل، گیلان، مازندران و بخشهایی از آذربایجان شرقی و غربی، بارش باران پراکنده رخ میدهد.
پنجشنبه شدت بارش در سواحل دریای خزر افزایش مییابد و در استانهای اردبیل و شمال خراسان رضوی شمال استانهای زنجان و قزوین و ارتفاعات البرز، تهران و سمنان نیز بارش پراکنده و وزش باد شدید موقتی انتظار میرود.
جمعه در نوار شمالی کشور کاهش محسوس دما و در شرق و جنوب شرق، وزش باد شدید و احتمال گردوخاک پیشبینی شده است.