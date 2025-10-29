به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی، امروز در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و بخش‌هایی از آذربایجان شرقی و غربی، بارش باران پراکنده رخ می‌دهد.

پنج‌شنبه شدت بارش در سواحل دریای خزر افزایش می‌یابد و در استان‌های اردبیل و شمال خراسان رضوی شمال استان‌های زنجان و قزوین و ارتفاعات البرز، تهران و سمنان نیز بارش پراکنده و وزش باد شدید موقتی انتظار می‌رود.

جمعه در نوار شمالی کشور کاهش محسوس دما و در شرق و جنوب شرق، وزش باد شدید و احتمال گردوخاک پیش‌بینی شده است.



