بر اثر برخورد شدید کامیون و خودروی سواری در کمربندی شیراز ، یک نفر جان خود را از دست داد و ۶ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی اورژانس فارس اعلام کرد : در پی وقوع تصادف بین یک کامیون و خودروی سواری پژو ۴۰۵ در مسیر کمربندی امام خمینی شیراز (بعد از شهرک صنعتی)، بلافاصله تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ با ۳ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

در این حادثه ، یک نفر به علت شدت حادثه و جراحات وارده، در لحظه جان خود را از دست داده بود و ۶ نفر دیگر نیز مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط تکنسین‌های اورژانس، دو نفر به بیمارستان نمازی و چهار نفر به بیمارستان شهید رجایی شیراز انتقال یافتند تا خدمات درمانی تخصصی به آنها ارائه شود.