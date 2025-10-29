به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،این تمرین با نظارت معاون سیاسی و امنیتی استاندار، مدیر کل پدافند استانداری، مدیر کل بحران استانداری و با حضور دستگاه‌های امداد ازجمله اورژانس، آتش نشانی، جمعیت هلال احمر، و عوامل نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی و نظامی استان و نیرو‌های ایمنی و آتش نشانی مناطق همجوار مشهد مقدس، سبزوار و شاهرود با موفقیت به مرحله اجرا درآمد.

این رزمایش در راستای ایجاد هماهنگی بین واحد‌های درون و برون سازمانی، افزایش آمادگی و کاهش آسیب‌پذیری، حفظ زیر‌ساخت‌های حیاتی، مدیریت بحران ناشی از تهدیدات و شناسائی نقاط آسیب‌پذیر و پیشگیری از بحران‌های اجتماعی- امنیتی و شناسائی نقاط قوت و قابل بهبود در حوادث احتمالی در سه مرحله از پیش برنامه‌ریزی‌شده برگزار شد.